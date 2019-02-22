Главарь ЛНР выдал феерическую речь про Украину и "кровавого" Порошенко: видео и реакция сети

Так называемый и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник рассмешил сеть странным заявлением о выборах в Украине.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте "ЛНР (Колывано-Бджолария)".

"Президентская компания в Украине в очередной раз показавала, что жителям Луганщины отказывают в праве на определение своей судьбы. Тем из них, кто живет на территории Луганской области, не дают выдвинуть своих кандидатов. Под надуманными предлогами Киев отказывается принять наблюдателей тех стран, которые имеют свое, а не растиражированное Вашингтоном мнение. О готовности Порошенко утопить в крови несогласных с его политикой, здесь никто не сомневается", - говорит на видео он.

В сети тут же стали обсуждать пламенную речь Пасечника, не без доли сарказма.

Как сообщал "Апостроф", ранее Пасечник устроил показуху с украинским грузовиком.