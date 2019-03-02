Достали праздники: в сети пожаловались на патриотические мероприятия в Крыму

В сети пожаловались на патриотические праздники, которые организовывают оккупанты в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter, разместив скриншот жителя оккупированного полуострова.

"Как уже достали сплошные патриотические праздники Все серое, старое, унылое, что не событие, так военная форма и детей туда же, юная армия. Старье от музыки до шествий. Такое чувство, как будто хотят сказать - вы ведь не жили с нами с 91 года, получите распишитесь, будем наверстывать упущенное. Одна боль и мрачные события", - написали в сети.

Блогер также прокомментировала пост: "Веселимся мы тут в гавани".

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото и видео празднования оккупантами в аннексированном Крыму дня российского флага. Оккупанты в празднике активно задействовали маленьких детей и школьников.