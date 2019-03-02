Как коней рассматривает: сеть взорвало видео "подготовки российских вояк" Жириновским

Сеть повеселило видео с российским скандальным политиком Владимиром Жириновским и молодыми парнями в бане.

Видеозапись разместил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Вольфович (Владимир Вольфович Жириновский - ред.) активно взялся за подготовку новых "великим" русских воинов. Интересная кстати методика", - написал он.

Пользователи сети также посмеялись над происходящим и прокомментировали событие.

На самом деле видео было снято в 2014 году, когда политик Владимир Жириновский инспектировал бани в Москве (Россия). Тогда событие показали в российских новостях и видео также вызвало бурю эмоций среди зрителей.

Как сообщал "Апостроф", генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов госдумы РФ Владимира Жириновского, Михаила Дехтярева и Алексея Диденко, обвиняемых в финансировании терроризма.