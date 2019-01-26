Скандальный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью "русского мира": видео

Российские пропагандисты удивили новым перлом о принадлежности Венесуэлы к "русскому миру".
Соответствующее видео опубликовано в аккаунте Salladin в Twitter.
"А с народом что делать? Мы должны показать свою мощь и силу, что мы не только в Сирии побеждаем, но и на любом континенте. Из любой точки мира, если к нам обращаются, то это высочайший авторитет России. Россия спасает режим в далекой Венесуэле", - говорит на видео лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.
Куда же вас всех хоронить????? pic.twitter.com/S8J1zJcuoX— Salladin (@Salladin18) 25 января 2019 г.
"Куда же вас всех хоронить?????" – прокомментировал видео в блогер.
Как сообщал "Апостроф", ранее была названа причина, по которой в России испугались "переворота" в Венесуэле. Кроме того, ранее стало известно, что Путин отправил "ихтамнетов" для защиты венесуэльского друга.