Скандальный путинский политик предложил сделать Венесуэлу частью "русского мира": видео

Российские пропагандисты удивили новым перлом о принадлежности Венесуэлы к "русскому миру".

Соответствующее видео опубликовано в аккаунте Salladin в Twitter.

"А с народом что делать? Мы должны показать свою мощь и силу, что мы не только в Сирии побеждаем, но и на любом континенте. Из любой точки мира, если к нам обращаются, то это высочайший авторитет России. Россия спасает режим в далекой Венесуэле", - говорит на видео лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский.

"Куда же вас всех хоронить?????" – прокомментировал видео в блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа причина, по которой в России испугались "переворота" в Венесуэле. Кроме того, ранее стало известно, что Путин отправил "ихтамнетов" для защиты венесуэльского друга.