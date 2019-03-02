Как в Средневековье: украинцев предупредили об аномальном тепле и ливнях со смерчами

В связи с изменениями климата в Украине стоит ожидать аномального тепла и ливней со смерчами.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"В очередной раз мы наблюдаем процессы изменения климата и аномально теплые температуры. Если они сохранятся и среднесуточные температуры превысят 5 градусов тепла, то раньше времени может начаться вегетативный период. Но вместе с тем, угрозы заморозков сохраняются. Соответственно, если так рано начнется вегетативный период, а в средине апреля, или даже в мае будут заморозки, то урожаю будет нанесен очень большой ущерб. Когда так рано начинаются высокие температуры воздуха, то это приводит к раннему началу развития интенсивной конвекции. В свою очередь, это тянет за собой ранее начало гроз, шквалов, ливней и даже смерчей. Влаги в атмосфере в этот период еще много, температура растет и развиваются мощные тучи", - рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Впрочем, по мнению ведущего научного сотрудника Института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко, изменения климата в сторону повышения температур – ожидаемое явление.

"Это природные процессы цикличности. Сейчас мы вошли в очередной теплый период, подобный которому наблюдался в раннем средневековье: приблизительно XI-XIII столетие. Потом в XV-XVII наблюдался малый ледниковый период, а сейчас мы зашли в новый теплый период. Но проблема в том, что своей антропогенной деятельностью мы его усилили. При этом, если говорить об эффекте усиления, то 25% это природное усиление и 75% влияние антропогенного фактора", - резюмировала она.

Подробнее о прогнозе на весну, читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.