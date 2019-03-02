Когда из Украины полностью уйдут морозы и начнется настоящая весна: названы даты

Теплая погода по всей территории Украины установится в апреле, но спешит радоваться не стоит.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Апрель будет без морозных температур, но в то же время ожидать большого "плюса", как бывает и больше 20 градусов, не стоит", - уверен народный синоптик Владимир Деркач.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань уверяет, что только первые четыре дня апреля будут прохладными, а уже с 5 апреля температура начнет расти: сначала до 10-12 градусов с отметкой "плюс". А уже после 7-8 апреля столбики термометров покажут рекордные 16-19 тепла.

Подробнее о погоде на весну в Украине, читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.