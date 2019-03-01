С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна

В Украину пришла календарная весна. Впрочем, последние дни февраля и так оказались аномально теплыми, но стабильного потепления, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать только в апреле. Что принесут Украине три весенних месяца, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, уже с первых дней весна серьезно удивит украинцев. 2 марта резко похолодает до 1 градуса с отметкой "плюс", а уже 3 марта температура вновь поднимется до 9 тепла, при этом ночные морозы установятся на уровне 6-8 градусов.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, такие температурные качели будут наблюдаться в течение всего первого месяца весны.

"Весна ожидается достаточно затяжной. В марте вообще еще будет борьба между зимней погодой и весенней. Правда, с 8 марта ожидается существенное потепление, но продлится оно не долго", - пояснил "Апострофу" Деркач.

А вот народный синоптик Леонид Горбань предвещает первую половину марта достаточно холодной. Согласно его расчетам, в первую декаду морозы будут достигать 5-7, а местами до 9 градусов ниже нуля. Во второй декаде стоит ждать потепления до 2-5 градусов с отметкой "плюс". Такая погода и продержится до конца месяца.

В апреле плюсовые температуры стабильно "пропишутся" на территории Украины.

"Апрель будет без морозных температур, но в то же время ожидать большого "плюса", как бывает и больше 20 градусов, не стоит", - отмечает Владимир Деркач.

В то же время Леонид Горбань уверяет, что только первые четыре дня апреля будут прохладными, а уже с 5 апреля температура начнет расти: сначала до 10-12 градусов с отметкой "плюс", а потом, после 7-8 апреля столбики термометров покажут рекордные 16-19 тепла.

В мае традиционно ожидается большое количество осадков.

"Самые интенсивные осадки выпадают как раз на начало мая", - отмечает Владимир Деркач.

Этот месяц также ожидается достаточно нетипичным: с резкими перепадами температуры. Однако за неделю до конца весны, по прогнозам синоптиков, установятся даже летние температуры на уровне 25 градусов с отметкой "плюс".

Как рассказала "Апострофу" заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, в целом, весна-2019 будет теплой.

"Сезонное прогнозирование погоды состоит в том, что мы можем говорить только об отклонениях от нормы. Подобные прогнозы делают климатические центры. Один из них – Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. Их прогноз на зиму в отношении Украины полностью сбылся. Что касается весны, то по прогнозам Национального управления, весна ожидается теплая. Особенно теплым будет март: на 1-2 градуса выше нормы. Апрель – выше нормы на 1 градус, а май без температурных отклонений от нормы", - говорит "Апострофу" ученая.

Вера Балабух уверяет, что такая ситуация, когда температура воздуха поднимается не в свое время, грозит обильному урожаю.

"В очередной раз мы наблюдаем процессы изменения климата и аномально теплые температуры. Если они сохранятся и среднесуточные температуры превысят 5 градусов тепла, то раньше времени может начаться вегетативный период. Но вместе с тем, угрозы заморозков сохраняются. Соответственно, если так рано начнется вегетативный период, а в средине апреля, или даже в мае будут заморозки, то урожаю будет нанесен очень большой ущерб, - отмечает Балабух. – Когда так рано начинаются высокие температуры воздуха, то это приводит к раннему началу развития интенсивной конвекции. В свою очередь, это тянет за собой ранее начало гроз, шквалов, ливней и даже смерчей. Влаги в атмосфере в этот период еще много, температура растет и развиваются мощные тучи".

Впрочем, по мнению ведущего научного сотрудника Института геофизики НАН Украины Светланы Бойченко, изменения климата в сторону повышения температур – ожидаемое явление.

"Это природные процессы цикличности. Сейчас мы вошли в очередной теплый период, подобный которому наблюдался в раннем средневековье: приблизительно XI-XIII столетие. Потом в XV-XVII наблюдался малый ледниковый период, а сейчас мы зашли в новый теплый период. Но проблема в том, что своей антропогенной деятельностью мы его усилили. При этом, если говорить об эффекте усиления, то 25% это природное усиление и 75% влияние антропогенного фактора", - резюмировала "Апострофу" Светлана Бойченко.