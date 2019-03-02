Украинские женщины-воины вызвали фурор в штаб-квартире НАТО: фото и видео

Украинские женщины-военнослужащие покорили сердца сотрудников штаб-квартиры НАТО, заслужив нескончаемые овации.

Об этом сообщает LB.

"Мы, украинцы, воюем не за «мир любой ценой", не за "прекращение огня", а за освобождение и возвращение нашей земли. В 2016 году я участвовала в разведвыходе вблизи Мариуполя, где мы захватили военную карту, сделанную русским офицером, и на этой карте были обозначены позиции, силы и средства нашего врага, в том числе, официально принадлежали Вооруженным Силам Российской Федерации. Там было написано четко: "Вооруженные силы России". Могу ли я спросить вас, как это выглядит в свете непрекращающихся российских утверждений о том, что их военные не участвуют в боях на Донбассе?" – сказала во время выступления военнослужащая Елена Белозерская.

Подробнее о том, что заставляет женщин воевать на Донбассе, читайте в материале "Апострофа": В мирной жизни мне места нет: почему все больше женщин уходят в АТО.