В марте в Украине пройдет несколько магнитных бурь: даты и советы, что делать

В марте 2019 года Украину накроют 12 магнитных бурь, которые неблагоприятно могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Об этом сообщает Главред.

В частности, магнитные колебания прогнозируются на 2, 8, 12, 13, 18, 20, 26 и 29 марта. А серьезные магнитные бури ждут 1, 19, 27 и 28 марта.

Отметим, что воздействие магнитных бурь на организм ощущается несколькими симптомами, а именно: сонливостью или бессонницей, внезапным ухудшением самочувствия, раздражительностью и рассеянностью внимания.

Добавим, что для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо постоянно заниматься укреплением своего здоровья.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – советует психолог Ирина Чуева.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказала о погоде весной в Украине.