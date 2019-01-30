Каким будет первый месяц весны в Украине: прогноз от народного синоптика

В марте в Украине прогнозируют холодную погоду: ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.

Об этом в эфире ObozTV рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, теплого начала весны в Украине ожидать не приходится.

"Первая десятидневка марта – полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -13...-7", – отметил Горбань.

Во второй половине марта ночные морозы продолжатся.

"Потом в 20-х числах марта будут легкие ночные морозы -4...-2. 3-4 дня они будут держаться", – добавил он.

Напомним, о погоде на конец января и начало февраля читайте в материале "Апострофа": Погода на неделю: много снега, но тепло.