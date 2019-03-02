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В сети обсуждают пояснение Жванецкого, почему он принял орден от Путина

суббота, 02 марта 2019, 09:30

Народный артист Украины и РФ, сатирик Михаил Жванецкий объяснил, почему принял орден из рук президента России Владимира Путина.

Соответствующее письмо с разъяснениями сатирика опубликовало издание Гордон.

"Как я пишу. Я всю жизнь пишу только об Одессе. Это мои рассказы по всему миру. Одесса – это жемчужина Украины. И все, что мне присуще: язык, юмор, характер, афоризмы, все мои вопли, вскрики, все, что я создаю и издаю, – из жизни Одессы. С этим выступаю по всему миру. Последняя книга называется "Солнце, море, Аркадия". Что я буду вспоминать? У вас на магнитофонах мой голос об Одессе. И еще раз: мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял. Как мой папа-врач принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса – моя маленькая страна", - говорится в письме.

В сети тут же стали обсуждать объяснение Жванецкого.

Как сообщал "Апостроф", ранее известные российские артисты пополнили "черный список" Украины.

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