История болезни: в сети напомнили события в Крыму 3 марта 2014 года, фото

В сети вспомнили события в оккупированном Россией Крыму, которые происходили там 3 марта 2014 года.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"3 марта 2014 хроники оккупации. История болезни", - написала она, а также опубликовала фото и видео событий, которые происходили 5 лет назад на полуострове во время его аннексии Россией.

Напомним, по словам российского писателя Виктора Шендеровича, аннексия Крыма ввела Россию в политический штопор, который, скорее всего, закончится трагически и может не обойтись без крови.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России раскрыли изначальный план Путина по захвату Крыма. Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр рассказал, что аннексия Крыма была импровизацией, изначально у России и ее президента Владимира Путина был план установить контроль над полуостровом с формальным сохранением его под властью Украины.