Итальянцы удивятся: в сети показали, чем кормят детей в крымской школе

Сеть возмутило фото школьной выпечки, которую продают детям в одной из школ оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

В интернете опубликовали фото пиццы на продажу в школьной столовой. Однако на снимке видно, что она подгоревшая до черной корочки.

"Севастополь. Это продают детям по 35 рублей за штуку в школьной столовой! Школа № 34. Это пицца", - написала блогер в сети.

Также прокомментировали товар в детском учреждении и другие пользователи.

Напомним, в Киеве в одной из школ дети нашли в супе живность, а соответственное фото опубликовала в сети мама ученика.

Как сообщал "Апостроф", в мае прошлого года в Николаеве, в школе № 6, госпитализировали 36 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.