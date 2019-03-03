Будет нетипичной: синоптики рассказали о погоде в Украине в апреле-мае

В мае в Украине стоит ждать совершенно нетипичной погоды, вплоть до установления летних температур.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, в этот месяц погода ожидается достаточно нетипичная: с резкими перепадами температуры. Однако за неделю до конца весны, по прогнозам синоптиков, установятся даже летние температуры на уровне 25 градусов с отметкой "плюс".

В тоже время, по словам народного синоптика Владимира Деркача,, в мае традиционно ожидается большое количество осадков.

"Самые интенсивные осадки выпадают как раз на начало мая", - отмечает он.

Что же касается апреля, то, по мнению синоптика Леонида Горбаня, только первые четыре дня апреля будут прохладными, а уже с 5 апреля температура начнет расти: сначала до 10-12 градусов с отметкой "плюс", а потом, после 7-8 апреля столбики термометров покажут рекордные 16-19 тепла.

Подробнее о погоде на весну читайте в материале "Апострофа": С надеждами на тепло: синоптики рассказали, какой будет весна.