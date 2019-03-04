Боевики понесли крупные потери на Донбассе: стало известно об ответке ВСУ

3 марта российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, десять раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями, и потратив 100 мин различных калибров.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции ВСУ:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное;

из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и Хутор Вольный;

из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов - около поселка Новолуганское;

из минометов 120-го и 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Попасная;

из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;

из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Крымское.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен.

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, один ранен. Также был сбит один БПЛА противника типа "Орлан-10".

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял из минометов калибра 120 мм позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенных пунктов Лебединское и Водяное. Потерь среди украинских военных нет", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в течение суток 2 марта боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям войск Операции объединенных сил: один боец ВСУ был ранен.