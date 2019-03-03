ВСУ разгромили подкрепление боевиков на Донбассе: первые подробности

В зоне ООС украинские военные уничтожили автомобиль, который подвозил боеприпасы для обстрела позиций ВСУ.

Об этом в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В 14:13 2.03.2019 г. в полосе обороны механизированной бригады на Светлодарском направлении, наблюдатели одного из подразделений обнаружили грузовые военные автомобили противника ЗиЛ-131. Скорее всего, они подвозили боеприпасы для дальнейшего обстрела наших позиций. Уже через две минуты, в 14:15, воины Объединенных сил осуществили пуск с противотанкового ракетного комплекса по технике врага", - написал он.

По его словам, несмотря на значительное дальность до цели, старший сержант Юрий очередной раз подтвердил свой профессионализм, поразив ее на расстоянии 2800 метров.

"После осуществления пуска визуально наблюдалось попадание в цель и возгорания автомобиля", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее офицер ВСУ обнародовал видео ликвидации на Донбассе пары снайперов боевиков.