Мышьяк и фосфор: в прокуратуре раскрыли шокирующие подробности экологической катастрофы в Крыму

Вскрылись жуткие детали новой экологической катастрофы в аннексированном Крыму, связанной с уничтожением части дамбы хранилища отходов и как следствие, незаконным загрязнением Черного моря.

О них сообщает прокуратура АРК.

Так, по данным на 2016 год в песке, который добывают российские оккупанты в аннексированной Керчи, в урочище Плавные Нижне-Чурбашского хранилища отходов обнаружили превышение содержания мышьяка и фосфора.

"Хранилища отходов предназначались для сбора ядовитых отходов Камыш-Бурунского железорудного комбината и действовали с 1968 года. По результатам анализа песка, проведенного в 2016 году, установлено, что количество мышьяка в нем превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз, сурьмы - в 3 раза, ванадия - в 3,5 раза, хрома - в 1420 раз, фосфора и железа: 341 и 370 млг/кг соответственно", - говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркивают, что, несмотря на это, добыча песка в этом районе продолжается.

Как сообщал "Апостроф", ранее прокуратура АР Крым совместно с полицией начала досудебное расследование по факту незаконного загрязнения Черного моря.