Оккупанты устроили токсичное ЧП в Крыму: появились новые подробности

Прокуратура АР Крым совместно с полицией начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного загрязнения Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба АР Крым.

Установлено, что после оккупации Россией Крыма дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в Керчи начали использовать для незаконной добычи песка.

"Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив происходит прямо в канал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали новые фото крымского бессилия России.