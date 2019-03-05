Донецк все? В сети показали печальные фото из супермаркета боевиков

В сети показали фото из супермаркета в оккупированном Донецке, где практически нет товара на полках.

Об этом сообщают на странице hochu_domoy в социальной сети Twitter.

"Донецк СУПЕРмаркет "Амстор", б. Шевченко. Полки заполнены на 10%. Такого за эти пять лет еще не было. Видимо, ВСЕ?", - написали в интернете и разместили снимки.

Другие пользователи также прокомментировали "новшество" словами: "Совок рулит", "Население стало меньше".

Напомним, ранее координатор группы "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявил, что гуманитарная ситуация на оккупированном Донбассе не является катастрофической, но люди пребывают в очень тяжелых условиях.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали снимки из магазинов на оккупированном боевиками незаконных вооруженных формирований Донбассе.