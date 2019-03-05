Гибель звезды "Дизель шоу": стало известно, когда начнется суд по ДТП

Первое судебное заседание по делу о ДТП, в котором погибла актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская, состоится 21 марта. Оно пройдет в Киево-Святошинском районном суде Киевской области.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области агентству УНН сообщили, что заседание суда начнется в 9:00.

По версии следствия, водитель автобуса, в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением. Именно по этой причине произошло столкновение с грузовым автомобилем. В данный момент водитель находится под домашним арестом. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Авария с участниками "Дизель шоу" произошла 20 октября, когда автобус с актерами врезался в грузовик. Марина Поплавская погибла на месте, другие актеры получили травмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", знаменитый комедийный актер Олег Иваница заявил о своем решении покинуть "Дизель шоу" после гибели Марины Поплавской.