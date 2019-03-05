Хочешь жить - пристегивайся: появились устрашающие фотоплакаты выживших участников ДТП

В сети опубликовали постеры для участников дорожного движения, который создали в Новой Зеландии.

Об этом сообщает ресурс Beltedsurvivors.

Такой социальный проект был осуществлен для того, чтобы напомнить водителям и пассажирам, насколько важно во время поездки в авто пристегивать ремень безопасности.

"Национальное транспортное агентство Новой Зeландии выпустило серию плакатов с реальными участниками ДТП, которые выжили благодаря пристегнутому ремню. Лучше полоска на теле, чем в углу фотографии", - говорится в сообщении.

Напомним, в сети высмеяли шуточный календарь на 2019 год, который выпустило Министерство обороны России.

Как сообщал "Апостроф", в Украине водителей авто, которых остановят за непристегнутый ремень безопасности, оштрафуют также и за пассажиров, которые будут ехать непристегнутыми.