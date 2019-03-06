​"Укрзализныця" снова отличилась: в сети показали видео экстремальной поездки "с ветерком"

В сети появилось видео, как пассажиры пригородного поезда едут в тамбуре, где не закрываются двери.

Видео опубликовано очевидцем в YouTube.

"Такое грех не запечатлеть... Покажи потом "Укрзализныце", - говорит один из пассажиров.

Также слышно, как за кадром автор видео шутит, что перевозчики могли бы ремни безопасности организовать, как в автомобиле, раз уж двери не закрывают.

Впрочем, выйдя на своей станции, автор снял, что у отъезжающей электрички двери все же закрылись. К сожалению, по выложенному видео нельзя понять, где именно и когда были сняты эти кадры.