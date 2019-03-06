В Украине готовят жесткое решение по свободной продаже лекарств

Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, согласно которому доступ к антибиотикам без рецептов будет ограничен.

Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 6 марта.

В частности, Кабмин обязал МОЗ к концу второго квартала 2019 разработать нормативные акты для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов по рецепту. Министерство должно разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробным резистентностью и подготовить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с оказанием медицинской помощи.

Также в 2019-2020 годах Минздрав должен утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Украине снова подорожают лекарства.