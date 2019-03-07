​Киевские спасатели сняли огненное видео к 8 марта

Работники ГСЧС Киева сняли трогательное видео для женщин, посвященное Дню 8 марта.

Соответствующие кадры опубликованы на сайте Службы.

"Уважаемые женщины! История о том, как наши ребята поздравляли нас (девушек) с праздником весны", - говорится в сообщении.

Под видео появились благодарные комментарии женщин.

"Вы молодцы! Спасибо за позитив и крутое настроение на весь день", "Да.... полковник просто супер.... настоящий", "Какие вы крутые спасаете жизни и 8 марта! Лучшее поздравление, которое я видела", "Спасибо за ваш труд, мужчины! за отвагу, за ежедневный подвиг, и за то, что при всей серьезности вашей профессии, вы продолжаете нас радовать! Вы лучшие! Большая вам наша любовь", - в таком духе пишут комментаторы.

Напомним, "Апостроф.Лайм" заранее собрал все самые яркие и трогательные поздравления к 8 марта в одном материале.