​Под Киевом в страшном пожаре погибли двое малолетних детей: фото

В с. Синяк Вышгородского района в пожаре сгорело двое детей 1 и 3 лет.

Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

Так, на момент возгорания в частном доме находилось двое малолетних детей 1 и 3 лет и их бабушка. Родителей на тот момент в доме не было.

После локализации пожара спасатели обнаружили тело одного ребенка, а затем и другого. Бабушка с ожогами была доставлена в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тела передано на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Причину пожара устанавливает следствие.

Как сообщал "Апостроф", 3 марта в районе Отрадного в Киеве произошел ужасный пожар - дом, который снимали иностранцы, сгорел дотла.