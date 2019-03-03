​В Киеве страшный пожар уничтожил частный дом: видео и фото с места ЧП

3 марта в районе Отрадного в Киеве произошел страшный пожар - дом, который снимали иностранцы, сгорел дотла.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующие фото и видео.

"Около 20:00 по спецлинии 101 поступил вызов по улице Белицкой, 32, очень сильно пылает частный дом. Как нам удалось выяснить, дом принадлежит мужчине, который сдает его под жилье гражданам Турции. Сегодня они разожгли твердотопливный котел для того, чтобы протопить дом. Труба сильно нагрелась и от нее сначала начала плавиться облицовка дома", - говорится в сообщении.

Соседи заметили "неладное" и указали на это жителям дома, однако те проигнорировали предупреждение.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 3 марта, в городе Кривой Рог Сичеславского области в масштабном пожаре сгорели торговые павильоны.