Не продержалось и дня: боевики на Донбассе нарушили "весеннее" перемирие

За минувшие сутки, 7 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил ранения получили пятеро украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Вчера в результате вражеских обстрелов получили ранения пятеро защитников Украины. Наши герои эвакуированы в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения враг совершил один прицельный обстрел.

С полуночи 8 марта по киевскому времени на востоке Украины действует соглашение о прекращении огня, которое было согласовано накануне подгруппой по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны фамилии бойцов ВСУ, которые дали достойный отпор боевикам НЗФ на Донбассе и заставили их отступить.