​Боевики на Донбассе ударили из тяжелого оружия: ранены украинские военные

Втечение 7 марта противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе с запрещенного оружия: три бойца ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: в районе села Крымское; вблизи населенного пункта Хутор Вольный; у поселка Новолуганское.

В результате обстрелов трое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Как сообщал "Апостроф", в зоне ООС на Донбассе с 24.00 8 марта устанавливается режим прекращения огня.