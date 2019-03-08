Россия создает новые проблемы в Азовском море: аудио переговоров

В течение последнего месяца на Азовском море зафиксированы три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Информацию о препятствиях в работе этих систем озвучивают экипажи гражданских торговых судов, идущих в порты на Азовском море.

Последний на сегодня случай был зафиксирован вчера 6-го марта 2019-му году, тогда к западу от Белосарайской косы.

Также в ночь на 7 марта командиры гражданских судов озвучили информацию, что российская система навигации "Глонасс" работает здесь без сбоев. Перед этим подобные жалобы от моряков фиксировались 5 марта.

Отмечается, что вблизи этого района также были зафиксированы два корабля Военно-морского флота России, в радиоэфире отмечены как "Бугель 66" и "Бугель 029".

Аудио переговоров можно послушать по ссылке.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно об ухудшении здоровья украинского моряка, захваченного на Азове.