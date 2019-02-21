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Стало известно об ухудшении здоровья украинского моряка, захваченного на Азове

четверг, 21 февраля 2019, 11:38

Украинский моряк Василий Сорока, который оказался в числе захваченных украинских моряков в Азовском море, переживает постоянные боли.

Об этом сообщил российский адвокат заключенного Сергей Бадамшин в Facebook.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б", – написал он.

Тем не менее, по его словам, настроение у украинского политзаключенного "боевое".

"Несмотря на предсказуемое судебное решение, все военнопленные настроены на позитив, поддерживают друг друга. Все моряки требуют относиться к себе как к военным и в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными", – отметил Бадамшин.

Уточняется, что в ближайшие дни Сороку должны обследовать в гражданском медицинском учреждении Москвы.

Подробнее о деле украинских моряков, удерживаемых в России, читайте в материале "Апострофа": Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине – адвокат.

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