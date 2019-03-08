Вместо "медового месяца" — на войну: в сети показали фото молодой украинки, служащей в ВСУ

Одна из женщин-военнослужащих ВСУ после свадьбы вместо "медового месяца" отправилась в зону проведения ООС на Донбассе.

Историю Натальи Медецкой рассказал в Facebook полковник Западного регионального медиа-центра МО Украины Тарас Грень.

"Всего неделю после свадьбы был у Натальи на отдых. А потом вместо так называемого "медового месяца", она вместе со своей частью ушла в район проведения ООС", - написал он.

По словам Греня, быть военной, для девушки не пустые слова - это ее жизнь, жизнь ее подразделения в котором она выполняет важную и сложную работу.

"Я пошла в армию, чтобы проверить себя. Или я бы смогла быть здесь. Понимаете, дисциплина, броник, каска... Это немного другое чем обычная женская жизнь. И вот я уже два года ношу униформу", - рассказала сама Наталья.

По словам Медецкой, жизнь в районе проведения ООС кардинально отличается от того, которым живет часть в пункте постоянной дислокации. Здесь нужно быть готовым к враждебным провокации, стоять на боевых дежурствах. А еще монотонная и рутинная ежедневная работа и быт.

"Часто от этого, уже через несколько месяцев "психологически ломаются" даже выносливые мужчины. И Наталья даже в этой монотонности умеет поднять настроение себе и окружающим. Будучи прекрасным архитектором и замечательным художником, она украсила одну из стен спального помещения картиной. Теперь, девушек кроме стражи, охраняет еще и мужественный лев", - отметил Грень.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские женщины-воины вызвали фурор в штаб-квартире НАТО.