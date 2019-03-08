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Все на 8 Марта: поздравления, открытки, подарки и идеи

пятница, 08 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com

Наступил самый женственный день года, 8 Марта, на которое ранее "Апостроф.Лайм" собрал самые яркие поздравления в стихах и прозе. Также мы решили напомнить вам, какие оригинальные подарки можно сделать своим близким, какие блюда стоит приготовить, и, конечно, наши эксперты собрали самые яркие варианты праздничного макияжа для представительниц прекрасного пола.

Конечно, можно обойтись простыми, но от этого не менее приятными подарками. Поздравить любимую, маму, сестру или подругу можно вручив ей красивый букет и сказав несколько теплых слов. Но если вам хочется подойти к вопросу более творчески, предлагаем вам несколько ярких идей:

Также в праздник 8 Марта забудьте о диете и побалуйте себя и ваших родных вкусным угощением. The Лайм предлагает пошаговые рецепты оригинальных десертов:

Виновницы сегодняшнего торжества обязательно должны сиять и прекрасно выглядеть. Главная фишка современного макияжа - натуральность, поэтому ее стоит придерживаться и в праздничном образе. Конечно, выбираясь на вечеринку или ожидая гостей, можно сделать лук более нарядным. Но графический грим и слишком контрастную косметику стоит отложить, или пользоваться ими очень аккуратно. Еще больше интересных и полезных советов в нашем материале:

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