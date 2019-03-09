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Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о серьезном ухудшении погоды

суббота, 09 марта 2019, 20:19

10 марта в Украине ожидается серьезное изменение погоды, вплоть до штормового усиления ветра.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Ветер усилится до штормовых значений, почувствуем себя, как на берегу Атлантического океана. Будьте осторожны!" - написала она.

По ее словам, в Украину придет похолодание. Днем ожидается +5 +9 градусов, в южной половине Украины +7 +13 градусов.

Ожидаются дожди и даже на северо-западе местами мокрый снег.

"В Киеве завтра похолодает до + 6 + 8 градусов, ожидается сильный порывистый ветер, пойдет дождь. Изменение погоды перейдет на следующую неделю - она будет холодной", - добавила Диденко.

В тоже время в ГосЧС объявили штормовое предупреждение на 10 марта.

"По данным УкрГидрометцентра, 10 марта в западных областях на протяжении суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем 15-20 м/с. (II уровень опасности, оранжевый)", - заявили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 8 марта, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд.

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