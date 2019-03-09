Праздничный рекорд: 8 марта в Киеве стало знаменательным в истории погоды

В пятницу, 8 марта, в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд.
Об этом сообщают на сайте Укргидрометцентра.
8 марта в столице были превышены значения максимальной температуры для этой даты за весь период наблюдений в истории.
"Днем отметка термометра достигла значения 17,7° тепла. Предыдущее значение составляло 14,8° тепла в 2016 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, самой теплой стала и ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году).
Как сообщал "Апостроф", на выходных, с 8 по 10 марта, в Украине ожидается высокая температура воздуха.
Також нагадаємо, що з початку наступного тижня синоптики прогнозують похолодання, можливий мокрий сніг.