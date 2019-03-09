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В Крыму у памятника Тарасу Шевченко устроили антибандеровский шабаш: опубликованы фото

суббота, 09 марта 2019, 15:20

В Симферополе (аннексированный Россией Крым) сторонники оккупационной власти с российскими флагами в руках устроили митинг в честь 205-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщает Крым.Реалии, публикуя фото.

Как передает издание, выступающая на митинге председатель подконтрольной Кремлю "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина заявила, что "бандеровцы используют имя Шевченко в корыстных целях" и что он "не был русофобом". Она считает, что Шевченко – это "объединительный образ трех славянских народов". Некоторые также назвали Шевченко "российским писателем".

В сети тут же стали комментировать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети напомнили видео "ада" в Луганске в 2014 году в день рождения Кобзаря.

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