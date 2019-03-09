Титушки топтали и били детей: в сети напомнили видео "ада" в Луганске в 2014 году в день рождения Кобзаря

В сети напомнили видео с митингом в Луганске в 2014 году в день рождения известного украинского поэта и писателя Тараса Шевченко.

Соответствующее видео опубликовал телеведущий Serhii Ivanov в Facebook.

"День рождения Шевченко навсегда запечатлелся в моей памяти ясным мартовским утром 2014-го, когда почти 2000 местных люмпенов и завезенных зеленым коридором российских титушек буквально растоптали торжественный митинг на 200-летие Тараса. Били очень жестоко, топтали детей и стариков, милиция делала вид, что ничего не происходит, а порядочные добропорядочные луганчане улыбались - "фашизм не пройдет, бандероги", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские партизаны поработали 8 марта в Луганске, разместив поздравительную открытку с украинскими символами.