Экс-главарь ДНР пожаловался на проблемы с деньгами и продает путинскую медаль за Крым: фото

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) пожаловался на наличие материальных проблем, в связи с чем, вынужден продать свою медаль за аннексию Крыма.

Об этом написал в своем ЖЖ активист движения "Новороссия" Михаил Полынков.

"Уникальная медаль, выпущенная для награждения людей, внесших наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию, которой под номером 4 был награжден Игорь Стрелков, выставлена им лично на аукцион. Порядковый номер - четвертый. У кого три первые - догадайтесь сами. Медаль выставлена на торги своим владельцем на известнейшем московском аукционе "Монеты и Медали". Торги состоятся 13 апреля 2019 года. Лот 382. Почти 80 грамм чистого золота", - написал он.

Уточним, что стартовая цена лота – 1 миллион рублей (почти 400 тысяч гривен).

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР сделал грозный намек насчет войны с Украиной.