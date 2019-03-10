Колбаса по 2,20 не пришла: в сети рассказали о "проукраинской панике" в Крыму

Жители оккупированного Россией Крыма начали массово покупать украинские паспорта ради учебы, бизнеса или безвиза.

Об этом сообщает пользователь сети Антон Александров в своем блоге.

"И вроде здесь нет ничего криминального, однако то, что я, весь прошаренный в таких вопросах, слышу за эту тему в первый раз - меня насторожило. Раз я про нее не знаю, значит данная тема табуирована в российских СМИ, а вот это уже интересно", - написал он.

Александров пришел к выводу, что проблема достигла такого уровня, что стала носить не бытовой характер, а политический.

"То есть, люди едут за украинским паспортом уже не ради решения конкретной материальной задачи, а на всякий случай. Мало ли чего. Сегодня одна власть, а завтра другая. Придут снова Петлюровцы, а у тебя украинского паспорта нема", - подчеркнул он.

Пользователи сети отреагировали на слова Александрова, а также высмеяли так называемую власть аннексированного полуострова.

"Они поняли потому, что ожидаемая колбаса по "2.20" так и не пришла", - написали в интернете.

"В Кремле все прекрасно понимают. На сегодняшнее поколение крымчан никто ставку и не делает. Сегодня в Крыму идет массовая замена аборигенов на всех без исключения руководящих должностях. Вплоть до управдома коренных крымчан в будущем на руководящих постах не будет", - уточнил другой пользователь сети.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированной Евпатории, в Крыму, на территории бывшего филиала университета имени Даля новые "хозяева" вырубили деревья, которые выращивали поколения студентов.