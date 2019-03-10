Убили в одночасье: в сети показали грустные фото из Крыма

В оккупированной Евпатории, в Крыму, на территории бывшего филиала университета имени Даля новые "хозяева" вырубили деревья, которые выращивали поколения студентов.

Соответствующие фото публикует на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

В данный момент территорию университета занимает Федеральная налоговая служба России.

"Вчера гуляли по курортной зоне и были шокированы тем, что происходит в парке бывшего филиала университета им. Даля (теперь это вотчина налоговиков РФ). Там рубят хвойные деревья – молодые, красивые. Их выращивало не одно поколение студентов, а убили в одночасье", – говорится в сообщении.

Как отмечает автор поста, изменения, произошедшие после оккупации полуострова Россией, видны сразу.

"Не сложно понять,где украинская оккупация,где свобода гавани. Налоговикам РФ страшно? Под украинскими кустами могут украинцы прятаться?", – пишет блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму организовали "масштабную" ярмарку, над которой посмеялись в сети.