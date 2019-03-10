Сорванные крыши и помятые авто: фото страшных последствий непогоды в Украине

В результате сильного ветра, который в воскресенье, 10 марта, бушует в центре и на западе Украины, было повалено сотни деревьев.

В Ивано-Франковской и Одесской областях спасатели сообщают о сорванных крышах домов. В Одессе ветер повредил стену строящегося здания и повалил ряд билбордов, в результате чего было затруднено движение на нескольких участках дороги.

Сильные последствия непогоды и во Львове – там повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов. По улице Родниковой ветер понес шифер и кирпичи на припаркованное авто, в результате чего транспортное средство было сильно повреждено.

Также на улице Сяйво упало дерево и опора освещения. В результате было заблокировано движение автотранспорта.

Также непогода устроила "шабаш" и в Киеве. Так, на улице Большой Китаевской, 6 от ветра упало дерево. А на улице Мазепы, дерево упало на автомобиль lnfiniti.

Кроме того, в результате непогоды ряд населенных пунктов остались без света.

По данным Укргидрометцентра, по состоянию на 17.00 10 марта сильные порывы ветра отмечались в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка.