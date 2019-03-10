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В Виннице из-за урагана погибла 11-летняя девочка: фото с места ЧП

воскресенье, 10 марта 2019, 17:03
Фото: vezha.vn.ua

В воскресенье, 10 марта, в Виннице произошло смертельное ЧП: дерево упало на 11-летнюю девочку, в результате чего она скончалась.

Об этом сообщает в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Винницкой области.

По данным полиции, трагедия произошла по улице Ватутина, недалеко Восточного автовокзала. В результате падения дерева ребенок получил травмы. Спасти девочку не удалось, она умерла в карете скорой помощи.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство. Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках расследования уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом из-за отца погиб 7-летний мальчик.

Также в Запорожской области мужчина в нетрезвом состоянии убил табуретом трехлетнего ребенка после конфликта с квартирантами.

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