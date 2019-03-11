​Под Харьковом пенсионер покончил с собой, узнав страшную новость: фото

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понедельник, 11 марта 2019, 08:29

10 марта в Золочеве (Харьковская область) 62-летний мужчина застрелился из ружья, когда узнал об онкологии.

Об этом сообщает Нацполиция области.

"Тело мужчины неподалеку от мусорных баков в поселке Золочев обнаружила местная жительница. Установлено, что 62-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Он застрелился из переработанного на "обрез" охотничьего гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что жена погибшего рассказала, что неделю спустя мужчина узнал о том, что болен онкологией и отказался от лечения.

Правоохранители внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта в Киеве из окна многоэтажки выбросилась голой пожилая женщина, которая страдала психическим заболеванием.

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