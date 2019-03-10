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В Киеве произошло смертельное ЧП с голой женщиной: опубликованы фото

воскресенье, 10 марта 2019, 09:17

В субботу, 9 марта, в Киеве из окна многоэтажки выбросилась голой пожилая женщина, которая страдала психическим заболеванием.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу Митрополита Шептицкого, 7. Около 23:00 из окна дома прыгнула 74-летняя женщина. Она совершила самоубийство полностью голой - погибшая страдала психическим расстройством.

По словам очевидцев,погибшая проживала в квартире №43 на пятом этаже 16-этажного жилого дом. Женщина 1945 года рождения болела шизофренией. Она жила одна и выбросилась из окна своей квартиры.

"На момент приезда полиции у нее еще прощупывался пульс. Однако травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики оказались бессильны", - говорится в сообщении.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики "скорой" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Как сообщал "Апостроф", 2 марта в Одессе на улице Генерала Бочарова произошла трагедия - из окна квартиры на 11-м этаже выпрыгнула 20-летняя девушка Кристина Бабенко.

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