Здесь не ступала нога НАТО: в сети показали видео убитых дорог в Крыму

В сети опубликовали видео и показали ужасные дороги в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в соцсети Twitter.

"Дороги Крыма. Там, где не ступала нога солдата НАТО", - написала она.

На записи видно, что асфальт весь в латках, ямах и трещинах. На узкой дороге около обочины асфальта практически нет.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму жители массива "Горка" в селе Аджи-Булат (Угловое) жалуются на отсутствие дорог и говорят, что при Украине деньги выделялись, однако после аннексии куда-то "пропали".

Также жители оккупированного Россией Крыма пожаловались в сети на некачественные ремонты дорог в Евпатории.