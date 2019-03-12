​Конец света близок? Ученые обнаружили доказательство существования Нибиру

Астрологи из Научного института Карнеги и Университета Северной Аризоны, которые охотятся за планетой-убийцей Нибиру с 2014 года, признались, что натолкнулись на ее "след".

Об этом сообщает scientificamerican.com.

По словам ученых, Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

FarFarOut — новейший результат их целенаправленного поиска. Во время снежной бури в конце прошлого месяца один из ученых решил систематизировать данные, которые были получены, благодаря телескопу Subaru на Гавайях.

На двух снимках неба за 2018 год был замечен тусклый, дрейфующий объект — его изменение в положении означало, что это была не фоновая звезда, а новый объект на далекой орбите вокруг Солнца.

После такой удачи другие астрономы подключились к активному поиску Нибиру. Исследователи Калифорнийского технологического института также объявили о приблизительной массе и размерах планеты убийцы.

Потому, есть мнение, что именно Нибиру могла "вырвать" FarFarOut из-под силы притяжения Нептуна, а значит она будет и дальше влиять на судьбу Солнечной системы.

Как сообщал "Апостроф", американская провидица Хизер Спрага, известная своим предсказанием победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, заявила о том, что планета Нибиру действительно существует и готовится уничтожить Землю.