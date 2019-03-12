РУС. | УКР.

вторник, 12 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

03:30
​Конец света близок? Ученые обнаружили доказательство существования Нибиру
02:28
Яд для России: политолог назвал последствия оккупации Крыма
01:22
Боевики устроили детям на Донбассе урок памяти "ихтамнета" Путина
00:17
​В сети показали опасные детские игры на дороге в Киеве: видео
00:15
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки
00:06
В Украине собрались пересмотреть даты основания крупных городов: названы причины

11 марта

23:36
Необходима срочная помощь: появились тревожные сведения о здоровье узников Кремля
23:17
Кандидат в "бригаду 200": в сети подняли на смех бравого защитника "русского мира"
23:14
Опытный боевик присоединился к "бригаде 200": опубликованы фото
22:46
В Киеве маршрутка сбила человека: фото и видео с места смертельного ДТП
22:29
В США собрались выделить на борьбу с Россией огромную сумму
22:03
"Укрзализныця" запустит новый поезд на Донбасс: стало известно расписание
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Конец света близок? Ученые обнаружили доказательство существования Нибиру

вторник, 12 марта 2019, 03:30

Астрологи из Научного института Карнеги и Университета Северной Аризоны, которые охотятся за планетой-убийцей Нибиру с 2014 года, признались, что натолкнулись на ее "след".

Об этом сообщает scientificamerican.com.

По словам ученых, Нибиру (также известная, как Планета 9 и Планета Х) подтолкнула их к открытию самого удаленного объекта Солнечной системы под названием FarFarOut.

FarFarOut — новейший результат их целенаправленного поиска. Во время снежной бури в конце прошлого месяца один из ученых решил систематизировать данные, которые были получены, благодаря телескопу Subaru на Гавайях.

На двух снимках неба за 2018 год был замечен тусклый, дрейфующий объект — его изменение в положении означало, что это была не фоновая звезда, а новый объект на далекой орбите вокруг Солнца.

После такой удачи другие астрономы подключились к активному поиску Нибиру. Исследователи Калифорнийского технологического института также объявили о приблизительной массе и размерах планеты убийцы.

Потому, есть мнение, что именно Нибиру могла "вырвать" FarFarOut из-под силы притяжения Нептуна, а значит она будет и дальше влиять на судьбу Солнечной системы.

Как сообщал "Апостроф", американская провидица Хизер Спрага, известная своим предсказанием победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, заявила о том, что планета Нибиру действительно существует и готовится уничтожить Землю.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Когда вернется тепло: синоптики рассказали о погоде на неделю

"Гори, патриархат!": какая боль скрывается за Маршем женщин 8 марта

Нетипичная погода: синоптики порадовали украинок на 8 марта

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: