Стало известно о появлении на Донбассе новых "боевых якутов" Путина

Во временно оккупированном Луганске заметили новых наемников президента России Владимира Путина.

Об этом сообщают в Twitter-аккаунте *ХУИТЕЛЬНЫЙ ЛУГАНСК.

"Луганск. Рашисты даже уже не скрывают присутствие войск РФ тут. Позавчера видел лично "трактористов" из Якутии на ВВАУШ. Приходят также сообщения с Юбилейного о засилье узкоглазых "защитников. *ыблядкам дают максимум три лички. Они управляют нашими, местными", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в последнее время Россия посылает на оккупированный Донбасс алкоголиков и наркоманов, поэтому боевики ДНР прекращают набор наемников из РФ.

Также России предрекли тотальный Донбасс.

Кроме того, появились новые фото и видео танков Путина на Донбассе.

Помимо этого, в сеть слили личные данные и фото наемников Путина с Донбасс.