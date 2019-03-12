Украина сыграла важную роль: Илон Маск в сети поставил на место зазнавшуюся Россию

Илон Маск в комментарии подтвердил слова об Украине, что она сыграла ведущую роль в советской космонавтике.

Об этом говорится на странице Илона Маска в Twitter.

Маск отреагировал на комментарий пользователя compdemon, в котором утверждалось, что большинство советских инженеров в области космонавтики имеют "украинское происхождение", а за 28 лет своего существования Россия "не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие".

За такой отзыв об Украине украинцы в сети поблагодарили Маска.

Как сообщал "Апостроф", "Роскосмос", глава которого недавно сделал смешное заявление о полетах на Луну, обвинил в своих неудачах за год работы задержки со стороны Украины

Также "Роскосмос" отличился, представив миру "новинку" космонавтики: новый ядерный космический корабль, который очень напоминает космический летательный аппарат из фильма "Аватар".