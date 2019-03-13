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Какая погода будет в Украине 13 марта: опубликована карта

среда, 13 марта 2019, 08:43

В среду, 13 марта, в Украине будет без осадков, кроме Донецкой и Луганской областей, где ночью возможен снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

"13 марта без осадков, лишь ночью в Донецкой и Луганской области местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на Правобережье на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на крайнем юге страны местами 0-3° тепла, днем 4-9° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода придет в Украину в апреле-мае. В частности, в мае в Украине стоит ждать совершенно нетипичной погоды, вплоть до установления летних температур.

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