На Кремль ТВ выдали новый фейк о "зверствах" ВСУ на Донбассе: видео

Так называемый "советник главы "ЛНР" по внешним связям" Родион Мирошник выдал новый фейк о "зверствах" добровольцев на Донбассе, которые, якобы, убивают людей.

Об этом он поделился в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передает Обозреватель.

"Один пример: отец и сын шли через блокпост, их вот такие деятели остановили, засунули в сухой колодец, а потом другой деятель, который пришел пьяный и веселый, достал гранату и туда бросил! И все, эти люди закончились там! Одному разорвало голову, второй умер через полтора часа!" - рассказал подробности новой байки он.

Как сообщал "Апостроф", в руководстве боевиков так называемой ДНР продолжают развивать свой фейк о подготовке на Донбассе химической атаки при участии "кураторов" из Великобритании.