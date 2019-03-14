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Боевые сортиры Путина: в России жестко прошлись по новейшим танкам "Армата"

четверг, 14 марта 2019, 08:14

Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал "ноу-хау" российского оборонпрома, разработчики которого установили в танки "Армата" санузлы.

"Российская действительность становится сочней, краше, великолепней, потому что и очень серьезные свершения. Как вы знаете, еще со времен и античности и Средневековья люди пытались скрестить сортир с пушкой. Но вот эту давнюю мечту человечества, наконец, удалось воплотить и не где-нибудь, а благодаря уважаемой власти, все-таки на территории России и называть это "Армата". Потому что ведь новейший российский танк, который от всех российских танков мира будет отличаться наличием унитаза", - сказал он в интервью "Эхо Москвы".

Невзоров отметил, что изначально у РФ было 2 тысячи заказов на такие танки.

"Потом количество заказов сократилось до 100 штук, а сейчас -13. Вы, понимаете, что 13 танков никто делать не будет. Это просто технологически бессмысленно. Поэтому единственное, что оставалось сделать - это повести в бой унитаз. Просто интересно, как будут выглядеть эмблемы… Просто надо представлять, что такое танк… Что кто-то в этот момент сидит на горшке и дефецирует - эта идея могла прийти в голову только Министерству обороны, которое у нас строит храмы из трофейного…" - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Керченский мост, который Россия строит между Таманским полуостровом и оккупированным Крымом, может не простоять больше одного лета.

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